Duza rotativa mare 055/060, mare, 055/060 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.114-036.0Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC.
Presiune (bar)
max. 300
Dimensiune duză ( )
55 60
Temperatură (°C)
max. 85
Filet de racordare
EASY!Lock
Dimensiune
mare
Presiunea maximă (bar)
300
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.