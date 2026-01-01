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    Duza rotativa mare 100/120, mare, 120 | Kärcher

    Duza gri Kärcher cu textură ondulată, capăt metalic, pe fundal alb.

    Duza rotativa mare 100/120, mare, 120

    Cod produs: 4.114-044.0

    Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
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