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    Duză rotativă mare 170, mare, 170 | Kärcher

    Duza gri Kärcher cu textură ondulată, capăt metalic, pe fundal alb.

    Duză rotativă mare 170, mare, 170

    Cod produs: 4.114-046.0

    Aparatul de indepartat murdaria - jet tip creion rotativ - putere de curatare x 10. Duza ceramica si inel de rulment pentru durata de viata indelungata. Max. 300 bari/30 Mpa, 85ºC.
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