Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050 64154280 | Kärcher

Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior. Duza are patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Jeturile sunt aranjate pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Cu racordul R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.

Duza se roteste pe propriul ax cu patru jeturi laterale. Curatare absolut uniforma. Conexiune: 1/8" Compatibila cu furtunurile de curatare a conductelor. Constructie compacta cu diametrul exterior de 16 mm. Manipulare ideala pentru curatarea conductelor - spatiile inchise sunt usor de gestionat.