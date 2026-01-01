☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050 64154280 | Kärcher

    Duza neagră pentru curățare, cilindrică, cu capăt conic, pe fundal alb.

    Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050

    Cod produs: 6.415-428.0

    Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".
    Solicită o ofertă