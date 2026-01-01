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    Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065 64154400 | Kärcher

    Duza neagră pentru curățare, cilindrică, cu capăt conic, pe fundal alb.

    Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065

    Cod produs: 6.415-440.0

    Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
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