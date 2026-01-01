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    Duza speciala 0005 41130070 Karcher | Kärcher

    Cuplaj rapid Kärcher din plastic gri și metal auriu, cu detalii de prindere și mecanism de blocare.

    Duza speciala 0005, 050

    Cod produs: 4.113-007.0

    Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.
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