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    Duza speciala 0005 47630390 Karcher | Kärcher

    Adaptor Kärcher pentru curățare sub presiune, negru cu conector metalic auriu, pe fundal alb.

    Duza speciala 0005, 050

    Cod produs: 4.763-039.0

    Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.
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