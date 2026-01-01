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    Duza spuma, 900 l/h 47632070 Karcher | Kärcher

    Adaptor negru cu conectori aurii, utilizat pentru unirea furtunurilor de presiune.

    Duza spuma, 900 l/h

    Cod produs: 4.763-207.0

    Jet de spumă, industrial.
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