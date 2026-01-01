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    Duza tripla 028 41170240 Karcher | Kärcher

    Accesoriu gri pentru curățare Kärcher, cu detalii metalice și design cilindric.

    Duza tripla 028 pentru înlocuire, 028

    Cod produs: 4.117-024.0

    Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.
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