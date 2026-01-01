Duza tripla 028 47671440 Karcher | Kärcher

Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Este robusta, durabila si nu se infunda. Schimbare practica intre jetul de tip creion cu presiune ridicata (0º), jetul de tip evantai cu presiune ridicata (25º) sau jetul de tip evantai cu presiune redusa (40º). Pentru curatitoarele cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Conector M 18 x 1,5.