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    Duză triplă, 030 | Kärcher

    Accesoriu gri pentru curățare Kärcher, cu detalii metalice și design cilindric.

    Duză triplă, 030

    Cod produs: 4.117-025.0

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