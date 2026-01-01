Duza tripla 045 47671530 Karcher | Kärcher

Cod produs : 4.767-153.0

Duză triplă comutabilă manual cu duză din oțel inoxidabil. Robustă, durabilă și rezistentă la murdărie. Schimbare rapidă a jetului între jet punctiform de înaltă presiune (0°), jet plat de înaltă presiune cu duză de putere conturată (25°), și jet plat de joasă presiune (40°). Pentru aparate cu injectoare; jet plat de joasă presiune pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare. Racord M 18 × 1,5.