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    Duza tripla 045 47671530 Karcher | Kärcher

    Duza neagră cu inel auriu pentru curățare Kärcher.

    Duza tripla 045 pentru înlocuire, 045

    Cod produs: 4.767-153.0

    Duză triplă comutabilă manual cu duză din oțel inoxidabil. Robustă, durabilă și rezistentă la murdărie. Schimbare rapidă a jetului între jet punctiform de înaltă presiune (0°), jet plat de înaltă presiune cu duză de putere conturată (25°), și jet plat de joasă presiune (40°). Pentru aparate cu injectoare; jet plat de joasă presiune pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare. Racord M 18 × 1,5.
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