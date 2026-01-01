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    Duza tripla 053 47671550 Karcher | Kärcher

    Duza neagră cu inel auriu pentru curățare Kärcher.

    Duză triplă, 053

    Cod produs: 4.767-155.0

    Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1,5.
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