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    Duese flach komplett 45740420 Karcher | Kärcher

    Adaptor unghiular Kärcher, negru și argintiu, pe fundal alb.

    Duză unghiulară XS, plată

    Cod produs: 4.574-042.0

    Duza unghiulara pentru directionarea jetului la 90°. Perfecta pentru curatarea matritelor de injectie.
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