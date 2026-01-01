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    Duese rund komplett 45740410 Karcher | Kärcher

    Adaptor unghiular negru și argintiu Kärcher, cu formă de L, pe fundal alb.

    Duza unghiulară XS, rotundă

    Cod produs: 4.574-041.0

    Duza unghiulara pentru directionarea jetului la 90°. Perfecta pentru curatarea matritelor de injectie.
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