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    Duza Vario cotita 0-90° 080 41130060 Karcher | Kärcher

    Cuplaj rapid Kärcher din plastic gri și metal auriu, cu detalii de prindere și mecanism de blocare.

    Duza Vario cotita 0-90° 080, 080

    Cod produs: 4.113-006.0

    Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.
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