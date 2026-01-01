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    Duza Vario cotita 0-90° 080 47630360 Karcher | Kärcher

    Adaptor Kärcher pentru curățare sub presiune, negru cu conector metalic auriu, pe fundal alb.

    Duza Vario cotita 0-90° 080, 080

    Cod produs: 4.763-036.0

    Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.
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