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    EASY!Force Ex | Kärcher

    Pistol de curățare Kärcher Professional, gri cu detalii galbene, conector metalic.

    EASY!Force Ex

    Cod produs: 4.118-020.0

    Aprobat pentru utilizare în zone periculoase, conceput pentru lucrul fără efort: pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce la zero forța de menținere aplicată de operator.
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