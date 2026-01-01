EASY!Force Ex | Kärcher

Sigur, durabil și foarte practic: Noul pistol de înaltă presiune EASY!Force reușește să impresioneze - chiar și atunci când este utilizat în zone potențial explozive. Supapa în întregime din ceramică are o durată de viață de 5 ori mai mare în comparație cu pistoale de înaltă presiune de pe piață. Noul nostru pistol de înaltă presiune EASY!Force asigură o manevrare fără efort prin utilizarea forței de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de menținere aplicată de operator.