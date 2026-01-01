Matura electrica profesionala cu acumulator
Cod produs: 1.545-126.0Prima matura electrica angrenata cu baterii pentru utilizarea profesionala, EB 30/1 Li-Ion, a fost lansata acum pe piata de catre Kärcher. Aparatul nou dezvoltat dispune de un stavilar cilindric pentru maturat care poate fi schimbat cu usurinta si de un recipient pentru mizerie care poate fi detasat usor, fiind astfel matura si faras intr-una. Permite curatarea rapida, silentioasa (56 dB(A)) si de incredere a zonelor cu murdarie de pe podelele dure si covoare chiar in timpul orelor de deschidere a manazinelor.
Lățime de lucru (mm)
300
Capacitate container (l)
1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
56
Curent de încărcare. (A)
1.8
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Tipul bateriei.
Acumulatori li-ion
Tensiune (V)
7.2
Capacitatea bateriei
(2,5 Ah)
Durata functionare acumulator, pe suprafete dure (min)
51
Durata functionare acumulator, covoare (min)
41
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
2.8
Greutate cu ambalaj (kg)
3.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
250 x 300 x 1340
Set de livrare
Manual de utilizare