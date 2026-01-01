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    Eimer blau 15L | Kärcher

    Găleată albastră cu mâner gri, poziționată pe un fundal alb.

    Eimer blau 15L

    Cod produs: 6.999-173.0

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