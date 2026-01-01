☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Eimer rot 15L | Kärcher

    Găleată roșie cu mâner gri, văzută frontal, pe fundal alb.

    Eimer rot 15L

    Cod produs: 6.999-172.0

    Solicită o ofertă