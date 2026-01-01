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    Ersatzklingen fuer Schaber Glas | Kärcher

    Lamă de ras dreptunghiulară, metalică, cu margini ascuțite și o deschidere ovală centrală.

    Ersatzklingen fuer Schaber Glas

    Cod produs: 6.999-157.0

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