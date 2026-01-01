☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Strahlrohrverlaengerung komplett IB 7/40 45740460 Karcher | Kärcher

    Tub metalic cilindric, cu filet la un capăt și o formă hexagonală la celălalt, pe fundal alb.

    Extensie duză, XS, 300mm

    Cod produs: 4.574-046.0

    Prelungitor duza 300 mm.
    Solicită o ofertă