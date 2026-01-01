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    Prelungire complet 45740270 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic cu înveliș negru și capăt filetat, pe fundal alb.

    Extensie duză, XXL, 170mm

    Cod produs: 4.574-027.0

    Prelungire a duzei de 170 mm
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