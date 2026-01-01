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    Insert jet gun 45740600 Karcher | Kärcher

    Tub de extensie metalic, argintiu, cu filet la un capăt și capăt pătrat la celălalt.

    Extensie duză, XXL, 500mm

    Cod produs: 4.574-060.0

    Prelungitor duză de 500 mm.
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