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    Extension angle nozzle cpl. L2P | Kärcher

    Tub metalic negru cu filet argintiu la un capăt, pe fundal alb.

    Extension angle nozzle cpl. L2P

    Cod produs: 4.574-146.0

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