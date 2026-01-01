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    BRUSH, EXTRACTOR 16" NATURAL, 450 mm 86295520 Karcher | Kärcher

    Perie rotativă cu peri albi pe suport negru, orientată orizontal pe fundal alb.

    Extractor Perie 16" NATURAL, 450 mm

    Cod produs: 8.629-552.0

    Moale, sunt necesare 2. Pentru covoare dure cum ar fi cele festonate sau cele cu noduri.
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