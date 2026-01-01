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    Filter Bulk Package Fleece, 200 Bucată, T 10/1, T 15/1 | Kärcher

    Sac de aspirator alb, cu un suport de carton maro, stivuit pe o suprafață albă.

    Filter Bulk Package Fleece, 200 Bucată, T 10/1, T 15/1

    Cod produs: 2.885-926.0

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