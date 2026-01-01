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    Filter motor protecting, 3 Bucată, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | Kärcher

    Trei discuri albe din material textil, aranjate pe un fundal alb.

    Filter motor protecting, 3 Bucată, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1

    Cod produs: 2.885-910.0

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