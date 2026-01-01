☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Filter packaged HEPA, H13 64140800 Karcher | Kärcher

    Filtru de aer Kärcher cu carcasă neagră și grilaj de protecție, pe fundal alb.

    Filtru ambalat HEPA, H13

    Cod produs: 6.414-080.0

    Cutie de filtrare HEPA H13 opțională (hârtie/plastic) pentru a fi utilizată în locul cutiei standard de filtrare a aerului care intră în suflantă. Mărește capacitatea filtrului și îmbunătățește calitatea aerului care intră în suflantă.
    Solicită o ofertă