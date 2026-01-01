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    Filtru cartuș ambalat PES | Kärcher

    Filtru cilindric alb cu margini negre, având un design plisat.

    Filtru cartuș ambalat PES

    Cod produs: 2.889-219.0

    Filtru tip cartuș PES rezistent la umezeală pentru curățare prin aspirare umedă și uscată. Certificat pentru clasa L de praf.