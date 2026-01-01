☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Filtru cartuș | Kärcher

    Filtru cilindric de hârtie cu margini albe și pliuri maro, pe fundal alb.

    Filtru cartuș

    Cod produs: 6.414-789.0

    Filtru de cartus de hartie cu suprafata de filtrare mare, standard pentru NT 48/1 si optional pentru NT 27/1/Me Advanced.
    Solicită o ofertă