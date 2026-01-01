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    Filtru de aer cu evacuare standard, 3 Bucată, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

    Trei bureți negri dreptunghiulari, dispuși alături pe o suprafață albă.

    Filtru de aer cu evacuare standard, 3 Bucată, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17

    Cod produs: 6.414-802.0

    Filtrul standard de evacuare si difuzorul pentru reducerea aerului filtrat. Realizat din spuma.
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