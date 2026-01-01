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    Filtru fin de apa, 100 μm, R 1" 26382700 Karcher | Kärcher

    Filtru de apă Kärcher cu carcasă transparentă și conectori metalici, pe fundal alb.

    Filtru de apă, 100 μm, R 1"

    Cod produs: 2.638-270.0

    Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60ºC. Se conectează la curățitorul cu presiune ridicată. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".
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