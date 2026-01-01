Filtru fin de apa, 100 μm, R 1" 26382700 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.638-270.0Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60ºC. Se conectează la curățitorul cu presiune ridicată. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".
Greutate cu ambalaj (kg)
0.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.