Filtru fin de apa, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor 47301020 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.730-102.0Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50ºC. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.