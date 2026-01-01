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    Filtru fin de apa, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor 47301020 | Kärcher

    Accesorii Kärcher: filtre, conectori și garnitură, dispuse pe fundal alb.

    Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor

    Cod produs: 4.730-102.0

    Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50ºC. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".
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