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    Filtru de protectie a motorului, 5 Bucată, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

    Discuri albe de bumbac, rotunde, aranjate în teanc și unul separat, pe fundal alb.

    Filtru de protectie a motorului, 5 Bucată, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15

    Cod produs: 6.414-611.0

    Filtru de protecție a motorului, pâslă detașabilă care poate fi înlocuit atunci când este foarte murdar.
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