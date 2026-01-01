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    FILTER, Ø6X9, HEPA / CARBON 86345290 Karcher | Kärcher

    Filtru cilindric cu capac albastru și plasă albă pe fundal alb.

    Filtru, Ø6X9, HEPA/CARBON

    Cod produs: 8.634-529.0

    Cartuș filtrant HEPA cu conținut de cărbune pentru recircularea aerului evacuat fără praf și cu miros redus.
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