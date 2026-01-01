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    Filtru plat Kaercher -rezerva 69043670 Karcher | Kärcher

    Filtru dreptunghiular Kärcher cu margine gri și etichetă pe colț, fundal alb.

    Filtru plat Kaercher -rezerva

    Cod produs: 6.904-367.0

    Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.