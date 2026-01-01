Filtru plat Kaercher -rezerva 69043670 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.904-367.0Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Cantitate (Bucată)
1
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
140 x 57 x 240
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare