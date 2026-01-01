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    Fixarea furtunului ABS 26425280 Karcher | Kärcher

    Ventuză metalică cu suport circular și șurub, pe fundal alb.

    Fixarea furtunului ABS

    Cod produs: 2.642-528.0

    Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.
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