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    Flat jet nozzle short power L2P | Kärcher

    Piesă metalică dreptunghiulară cu capăt cilindric, șuruburi vizibile pe suprafață.

    Flat jet nozzle short power L2P

    Cod produs: 4.574-117.0

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