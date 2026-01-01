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    Detergent pentru podele RM 69** 10l industrial cleaner 62960490 | Kärcher

    Recipientă albastră de detergent Kärcher RM 69, etichetată cu detalii despre produs și imaginea unui depozit.

    FloorPro Detergent industrial RM 69

    Cod produs: 6.296-049.0

    FloorPro Industrial Cleaner RM 69 pentru curățarea podelelor și a pardoselilor industriale. Îndepărtează fără efort chiar și cele mai pesistente urme de grăsime, ulei, funingine și minerale.
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