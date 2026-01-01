Detergent pentru podele RM 69** 10l industrial cleaner 62960490 | Kärcher

O alegere versatilă pentru curățarea pardoselilor și suprafețelor, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 de la Kärcher impresionează în mod deosebit cu curățarea de întreținere și intermediară a pardoselilor industriale convenționale. Este potrivit atât pentru curățare manuală, cât și pentru curățare cu mașini pentru spălarea podelelor – formula cu spumare redusă permite utilizarea eficientă a volumului rezervorului mașinii. Elimină eficient petele obișnuite de ulei și grăsime în centrele de logistică și mediile de producție, lăsând în urmă doar un miros plăcut și proaspăt.