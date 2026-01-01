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    FloorPro Multi Reiniger RM 756 62959150 Karcher | Kärcher

    Recipient negru de detergent Kärcher FloorPro, etichetat pentru curățare profesională.

    FloorPro Multi Reiniger RM 756

    Cod produs: 6.295-915.0

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