Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm 21110130 | Kärcher

Curatitorul de suprafete FR 30 ME, de inalta calitate, rezistent la apa fierbinte, are o carcasa din otel inoxidabil si o latime de lucru de 300 mm; este ideal pentru curatarea interioarelor, ex. in industria alimentara. Se caracterizeaza prin rulmenti din ceramica dubla, rotite cu ax fara marcaj si racord integrat de furtun de aspirare pentru indepartarea apei de pulverizare. Date tehnice: max. 250 bari, 1300 l/h, 85ºC. Setul de duze trebuie ordonat separat.