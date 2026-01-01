Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm 21110130 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.111-013.0O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.
Diametru (mm)
300
Filet de racordare
EASY!Lock
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare