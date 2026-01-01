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    Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm 21110130 | Kärcher

    Curățător Kärcher cu presiune, rotund, cu perie și roți, structură metalică și mâner negru.

    FR 30 Me

    Cod produs: 2.111-013.0

    O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.
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