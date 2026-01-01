Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm 26403550 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.640-355.0O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.
Diametru (mm)
300
Filet de racordare
M 18
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
5.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.