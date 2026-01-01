FR 30 21110110 Karcher | Kärcher

Cod produs : 2.111-011.0

Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.