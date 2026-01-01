FR 30 26429970 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.642-997.0Acoperire de până la 10 ori mai rapidă a suprafeței în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare ergonomică și poziție de parcare integrată. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.
Diametru (mm)
300
Filet de racordare
M 18
Greutate cu ambalaj (kg)
2.3
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare