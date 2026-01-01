FR 30 26429970 Karcher | Kärcher

Cod produs : 2.642-997.0

Acoperire de până la 10 ori mai rapidă a suprafeței în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare ergonomică și poziție de parcare integrată. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.