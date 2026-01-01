Curatitor suprafete FR 50 21110230 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.111-023.0Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.
Diametru (mm)
500
Filet de racordare
EASY!Lock
Culoarea
argintiu
Greutate cu ambalaj (kg)
14
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare