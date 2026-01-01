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    Curatitor suprafete FR 50 21110230 Karcher | Kärcher

    Curățător Kärcher pentru suprafețe, cu mâner metalic și roți, pe fundal alb.

    FR 50

    Cod produs: 2.111-023.0

    Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.
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