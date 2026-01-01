Curatitor suprafete FR 50 26406790 Karcher | Kärcher

Curatitorul de suprafete FR 50 rezistent la apa fierbinte, are o carcasa din otel inoxidabil si o latime de lucru de 500 mm; este ideal pentru curatarea suprafetelor mari. FR 50 se caracterizeaza prin rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului cu presiune redusa, integrat. Setul de duze trebuie comandat separat. Date tehnice: max. 250 bari, 1800 l/h, 80ºC.