☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    FR Classic DIY | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare suprafețe, rotund, cu perii negre și mâner de transport.

    FR Classic DIY

    Cod produs: 2.111-017.0

    Solicită o ofertă