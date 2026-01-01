Fr Classic | Kärcher

FR Classic este modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare sau exterioare fara stropi de apa. Aceasta masina are o presiune de lucru impresionanta de pana la 150 bari si un debit de apa de 600 de litri pe ora la 40°C. Observatie: kitul de duze trebuie comandat separat.