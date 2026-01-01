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    Fr Classic | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare suprafețe, rotund, cu perii negre și mâner de transport.

    Fr Classic

    Cod produs: 2.111-016.0

    Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari.
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